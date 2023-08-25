Genel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Olası bir depremde İstanbul için tahliye planlarımız var

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek “Bir tahliye planımız var” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Deprem

HABER MERKEZİ

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda olası İstanbul depremi ve ona yönelik hazırlıklarla ilgili sorulara yanıt verdi.

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için bakanlığın yaptığı çalışmaların sorulması üzerine, "İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarının biri yeniledik. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de devam ediyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz" dedi.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un aort damarı gibi olduğuna işaret ederek, "Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var" ifadelerini kullandı. 

Uraloğlu Kanal İstanbul'u ertelemediklerini, sadece doğru zamanı beklediklerini ifade ederek, "Kanal İstanbul sayesinde dünya ekonomi koridorlarına entegrasyonu arttırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv