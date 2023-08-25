Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Olası bir depremde İstanbul için tahliye planlarımız var

HABER MERKEZİ

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda olası İstanbul depremi ve ona yönelik hazırlıklarla ilgili sorulara yanıt verdi.

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için bakanlığın yaptığı çalışmaların sorulması üzerine, "İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarının biri yeniledik. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de devam ediyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz" dedi.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un aort damarı gibi olduğuna işaret ederek, "Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu Kanal İstanbul'u ertelemediklerini, sadece doğru zamanı beklediklerini ifade ederek, "Kanal İstanbul sayesinde dünya ekonomi koridorlarına entegrasyonu arttırmış olacağız" şeklinde konuştu.