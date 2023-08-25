Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakma eylemlerini yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı

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Kuran'ı Kerim'in yakılmasına İslam dünyasından gösterilen tepkilerin ardından Danimarka'da “dini nesnelere uygunsuz muameleyi” yasaklayan bir kanun tasarısı hazırlandı.

Tasarının ne zaman meclise sunulacağı henüz net değil. 179 sandalyeli parlamentoda iktidar koalisyonundaki üç parti 88 sandalyeye sahip. Bu 88 sandalyeye yarı bağımsız Danimarka toprakları olan Grönland ve Faroe Adaları'nı temsil eden dört milletvekili de destek veriyor yani hükümetin toplamda 92 sandalyesi mevcut ki bu da salt çoğunluğa yetiyor.

Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde Kuran-ı Kerim yakılması birçok Müslüman ülkede tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Danimarka'nın diplomatik temsilcileri bulundukları ülkelerde dışişleri bakanlıklarına çağrıldı ve bu eylemler kınandı.

Danimarka hükümeti işte bu artan tepkiler nedeniyle bu yasa tasarısını hazırladı. Parlamentoya sunulması planlanan tasarıyla "dini nesnelere yönelik uygunsuz davranışların" yasadışı kabul edilmesi sağlanabilir.

Tasarıyla bu tür eylem yapanların para veya iki yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard basın toplantısında yaptığı açıklamada, yasa tasarısının “bir topluluk için dini öneme sahip nesnelere uygunsuz muameleyi yasaklayacağını” belirtti.

Bakan Hummelgaard, yasanın halka açık yerlerde dini nesnelerin yakılması veya çiğnenmesini engelleyeceğini belirtti.

Danimarka ve İsveç son haftalarda Kur'an nüshalarının yakıldığı bir dizi protestoya sahne oldu.