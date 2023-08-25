Taliban burs kazanan kadınların ülkeden ayrılmasına izin vermedi

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Afganistan'da en az 60 kadın, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Üniversite'den burs kazandı. Fakat Taliban, kadınların ülkeden ayrılmasına izin vermedi.

BBC'den Noor Gul Shafaq'ın haberine göre, 23 Temmuz'da Kabil Havalimanı'na giden 20 yaşındaki Natkay, yaşadıklarını, "Taliban yetkilileri biletlerimizi ve öğrenci vizelerini görünce bu vizelerle kızların Afganistan'dan ayrılamayacağını söyledi" dedi.

Havaalanı yetkililerinin, kadınların yurtdışına yalnızca eşleriyle ya da erkek kardeş, baba veya amca gibi akraba bir erkek refakatçi ile çıkabilecekleri konusunda ısrar ettiği ifade edilirken, Natkay, erkek refakatçisiyle birlikte uçağa binmiş olan üç kadının da daha sonra 'Ahlak ve Fazilet Bakanlığı'ndan yetkililerce uçaktan indirildiğini anlattı.

Kız kardeşine havaalanına kadar eşlik eden bir erkek de BBC'ye yaptığı açıklamada, "Burs, buradaki üniversiteler kapatıldıktan sonra kız kardeşime yeni bir umut verdi. Evden umutla çıktı ve gözyaşları içinde geri döndü. Tüm hakları elinden alındı" ifadelerini kullandı.

DUBAİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLEME HABERLERİNİ DOĞRULADI

Afgan kadınlara yönelik burslar, Taliban'ın kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamasının ardından Aralık 2022'de duyurulmuştu. BBC araştırmalarına göre, toplam 100 Afgan kadın burs kazandı ve yurt dışında yaşayan bazı Afgan öğrenciler Dubai'ye gitti. Sürecin tamamlanması yaklaşık 10 ay sürdü; kadınların 28 Ağustos'ta üniversiteye başlamaları gerekiyordu. Dubai Üniversitesi ve burs programının ana finansörü Şeyh Halif Ahmed el Habtur, kadınların üniversiteye gidişinin engellendiğini doğruladı.

Şeyh Halif Ahmed el Habtur, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yayınladığı İngilizce video mesajında Taliban yetkililerini eleştirdi ve İslam'da kadın ve erkeklerin eşit olduğunu söyledi. Videoda ayrıca havaalanında durdurulan bir Afgan kadının İngilizce sesli notu da yer aldı. Kadın, bu videoda, "Şu anda havaalanındayız ama ne yazık ki hükümet Dubai'ye gitmemize izin vermiyorlar. Mahremi olanlara bile izin vermiyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bize yardım edin" diye sesleniyordu.

'BU, KIZ ÇOCUKLARI ESİR ALMAKTIR'

Yaşananlar hak örgütleri tarafından da eleştirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Heather Barr, "Bu, Taliban'ın kız çocuklarını ve kadınları eğitimden mahrum bırakarak halihazırda uyguladığı olağanüstü zalimlik düzeyinin ötesinde endişe verici bir adım. Bu, başkalarının okuyanlara yardım etmesini engellemek için kızları esir almaktır" dedi.

Ahlak ve Fazilet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sadık Akif Muhacir ise olaydan haberdar olmadıklarını söyledi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de seyahatte olduğunu ve herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyleyerek yorum yapmayı reddetti.