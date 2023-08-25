Lukaşenko: Prigojin'in güvenliğini sağlamak zorunda değilim

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olmadığını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ​​​​​​​Lukaşenko, başkent Minsk'te incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Belarus Devlet Üniversitesi'nde, gazetecilere açıklama yaptı.

Lukaşenko, kendi arabuluculuğunda isyanı sonlandıran Wagner lideri Prigojin ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Lukaşenko, Rusya'da Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Prigojin ile haziranda Rusya'daki isyan sırasında yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgileri paylaştı.

Bir soru üzerine Lukaşenko, Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olmadığını belirterek, "Bu soruya doğrudan cevap vermek gerekirse: Prigojin'in güvenliğini sağlamak zorunda değilim. Bu birinci. İkincisi, konuşma hiç bu kadar ileri gitmemişti" dedi.

Ayrıca Prigojin ile konuşmasında, onu Belarus'a götürüp orada tam güvenlik sağlayacağını teklif ettiğini aktaran Lukaşenko, Prigojin'in kendisinden güvenlik garantisi talep etmediğini belirtti.

Lukaşenko, Belarus'un dışında, Afrika veya başka bir yerde Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olamayacağını dile getirerek, "Ona bu güvenliği nasıl sağlayabilirdim? Dolayısıyla bu sorular bana göre değil. Üstelik yabancı topraklarda güvenliği sağlamak için böyle bir konuşma hiç yapılmadı" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE PRİGOJİN'E YÖNELİK BİR SUİKAST HAKKINDA "CİDDİ" BİLGİ ALDIM

Lukaşenko, birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında, Prigojin'e yönelik bir suikast girişimi hakkında "ciddi" bir bilgi aldığını, bunu derhal Rus tarafına bildirdiğini, en son ise bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Prigojin'e verildiğini belirtti.

Lukaşenko ayrıca Litvanya, Letonya ve Polonya'nın Belarus'la sınırları kapatma kararını değerlendirerek, "Zaten Litvanya ya da Letonya'ya gitmiyoruz ve onlarla da çalışmıyoruz. Kime zarar verecekler? Sadece kendileri ve halkları için durumu daha da kötüleştirecekler" şeklinde konuştu.