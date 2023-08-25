Nijer, Fransa Büyükelçisine 48 saat süre verdi

HABER MERKEZİ

Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi. Kararın, Fransa'nın Nijer çıkarlarına aykırı eylemleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.