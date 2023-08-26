Politika

Biden'ın tatil yaptığı eyalette hava sahası ihlali: F-16'lar havalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın tatil yaptığı Nevada eyaletinde geçici süreliğine kapatılan hava sahasını ihlal eden sivil uçak, F-16 savaş uçaklarıyla uzaklaştırıldı.
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ABD Joe Biden Hava sahası ihlali F-16

HABER MERKEZİ

Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'ndan (NORAD) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, havalanan F-16 savaş uçaklarının sivil uçağın pilotunun dikkatini çekmek için işaret fişeği attığı bildirildi.

Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, sivil uçağın Tahoe Gölü üzerinde geçici süre kapatılan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Tahoe Gölü'nde tatil yapan Biden için hava sahası geçici süreliğine kapatılmıştı.

 

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