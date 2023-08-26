Bakanlık: Patlamada ağır yaralanan asker hayatını kaybetti

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit Operasyonu”nda dün (25 Ağustos) PKK mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerin, kurtarılamadığı belirtildi.

24 Ağustos’ta da aynı bölgede bir askerin açılan ateşte yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

18 Nisan 2022’de başlatılan “Pençe-Kilit Operasyonu” Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.