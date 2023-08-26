Kürtlerden Suriye’deki protestolara destek

HABER MERKEZİ

Binlerce kişinin dün (Cuma) Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine akın ettiği bildirildi.

Vatandaşlar el-Kureyya kasabasında Sultan Paşa el-Atraş'ın türbesinde toplanırken, Şeyh el-Akl Hammud el-Hinnavi de protestoların barışçıl olduğunu vurgulayan protestoculara katıldı. El-Hinnavi, Süveyda'daki mezhep gösterileriyle ilgili suçlamaları reddederek, “Millet, vatan ve vatandaşın bölünmez bir bütün olduğunu” söyledi.

Komşu kent Dera'daki ilçe ve kasabalarda da rejime karşı protesto gösterileri gerçekleşti.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), “Suriye halkıyla birlikte olduğunu ve Süveyda ile Dera halkının özgürlük taleplerini desteklediğini” belirtti.

ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Faysal Yusuf, Şarku’l Avsat'a verdiği demeçte, “Tüm Suriyeliler için demokratik, çoğulcu bir Suriye inşa etmenin” altını çizerek, “Süveyda'da ve tüm Suriye'de özgürlük ve haysiyet içinde yaşama iradesinin ayaklanmasıyla dayanışma içindeyiz” dedi.

Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Başkanı İlham Ahmed ise “barışçıl protestoların, arzulanan demokratik değişim hedefine ulaşmanın doğru yolu olduğunu” söyledi.