STK’lar: Yeni dönemde Kürtçeyle ilgili talepler artmalı

DİYARBAKIR (K24)

Yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasına günler kaldı.

Kürtçeyle ilgili çalışmalar yapan dernek ve kuruluşların yöneticileri, Kürt çocuklarının anadillerinde eğitim almalarının temel bir hak olduğunu vurguladı.

K24’e konuşan Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefhan Ciziri, dilin insan hakları, kişilik ve varoluş meselesi olduğunu söyledi.

Herkesin kendi dilinde eğitim almak istediğini ve bunun Kürtlerin de hakkı olduğunu kaydeden Ciziri, “Bu konuda devletin, devlet kurumlarının ve hatta muhalefet partilerinin biraz daha çaba sarf etmesi gerekir. Zaman zaman destek veren taraflar da var ama bu konuya çok sistematik ve güvenle odaklanmıyorlar” dedi.

Parlamentonun yeni döneminde Kürt milletvekillerinin de bu konuda aktif çalışması gerektiğinden söz eden Ciziri, “Sadece soru önergesi verip, bununla yetinmemeliler. Kürtçe de konuşmalılar” şeklinde konuştu.

K24’e konuşan Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) yöneticilerinden Barij Celali, “Kürtler artık okul müfredatlar Kürtçe eğitim alabiliyor” hatırlatmasında bulundu.

Kürt iş insanlarının Kürtçe konusunda “umursamaz” davrandığını söyleyen Celali, “Maddi imkanı olanların bu konuda elini taşın altına koyması ve bu çalışmalara yardım eli uzatması gerekir” dedi.