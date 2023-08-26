Albay Caggins: Kürdistan Bölgesi’nin güçlenmesi için Peşmerge’nin birliği önemli

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un eski Sözcüsü Albay Myles Caggins, değerlendirmelerde bulundu.

Albay Myles Caggins, Rojava’daki kamplarda 50 bine yakın DAİŞ’linin bulunduğunu ifade ederek, örgütün ilk ortaya çıktığı yerlerde yeniden canlanmasının çeşitli nedenleri olduğunu belirtti.

Caggins, bölgede Haşdi Şabi ve diğer güçlerin kendi aralarındaki çatışmaların DAİŞ’in yeniden canlanmasına neden olduğunu dile getirdi.

ABD güçlerinin Irak ve Suriye’deki hareketliliğine değinen Myles Caggins, bunun normal olduğunu ifade etti.

ABD güçlerinin pozisyon değişikliği yaptığını ve konumları açık olan yerlerin güvenliğini korumak için daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Caggins, ABD'nin Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi sürecinde Kürdistan Bölgesi'ni desteklediğini ancak bu birleşmenin gerçekleşmesini istemeyen bazı siyasi grupların bulunduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin güçlenmesi için Peşmerge’nin birliğinin önemli olduğunun altını çizen Caggins, “Siyasi partiler, Peşmerge Güçleri’nin birliğini kendi çıkarlarının üstünde görmelidir” şeklinde konuştu.