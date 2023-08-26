Viyan Sabri: Kürdistan Bölgesi, Irak hükümetine günlük 85 bin varil petrol teslim ediyor

ERBİL (K24)

K24 yayınına konuk olan Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümetine günlük 85 bin varil petrolü teslim ettiğini ve bunun günlük 120-150 bin varile çıkarılabileceğini ifade etti.

Erbil ile Bağdat’ın, petrol dışı gelirlerle ilgili henüz bir anlaşmaya varmadığını belirten Viyan Sabri, “Bütçe yasasına göre Kürdistan Bölgesi, petrol dışı gelirlerinin yarısını Irak hükümetine teslim edecek, diğer yarısı da Kürdistan Bölgesi’ne kalacak. Ancak Bağdat’ın söylediği, yasanın tam tersi” dedi.

Viyan Sabri, Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin petrol şirketlerine nasıl tazminat ödeneceği konusunda da bir uzlaşıya varmadığını belirterek, “Federal hükümet, Irak’ın diğer vilayetlerindeki petrol şirketlerine iyi bir ödeme yapıyor. Şirketlerin hizmet sözleşmesi ve petrol üretimleri için de ödeme yapıyor ancak Kürdistan Bölgesi’ndeki şirketler için belirlenen para miktarı çok düşük” diye konuştu.

Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasasında belirlenen aylık payını göndermesi gerektiğini vurgulayan KDP Fraksiyonu Başkanı, “Çünkü Bölge’nin payının gönderilmemesi için hiçbir bahane kalmadı. Biz, bütçe yasasındaki maddelere bağlıyız” ifadesini kullandı.

Viyan Sabri şunları söyledi:

“Irak hükümeti, bu yılık ilk altı ayı için tahmini bir ödenek belirlemiş. Yani 25 Haziran’da, bütçe yasasının onaylanmasından önce. Bu miktar, sadece 15 Irak vilayeti için belirlenmiş ve Kürdistan Bölgesi hesaba katılmamış. Kürdistan Bölgesi için belirlenen 598 milyar dinar çok az çünkü Irak’ın gerçek harcaması bu kadar değil. Bunun için Kürdistan Bölgesi’ne en az 6-7 trilyon dinar harcanmalıydı.”