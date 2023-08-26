Kerkük’te 2 DAİŞ’li yakalandı

KERKÜK (K24)

Irak Savunma Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, alınan istihbarat doğrultusunda Kerkük’te düzenlenen operasyonda iki DAİŞ mensubu yakalandı.

Yakalanan DAİŞ’lilerden birinin komşu ülkelerden birinden geldiği ve sahte kimlikle kaçak olarak Kerkük’e girmeye çalıştığı, ardından da Diyala vilayetine geçerek terör saldırısı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Diğer DAİŞ’linin ise “Hilafet” grubuna mensup olduğu ve 2014 yılında terör gruplarla katıldığı, kardeşlerinin de DAİŞ yöneticilerinden olduğu ifade edildi.