Politika

K24'ün Şasuwar Abdulvahid'in basın toplantısına katılması engellendi

K24 muhabiri daha önce resmi olarak basın toplantısına davet edilmişti.
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kürdistan Şasuwar Abdulvahid Yeni Nesil Hareketi

SÜLEYMANİYE (K24)

Kurdistan24 muhabirinin Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuwar Abdulvahid'in bugünkü basın toplantısına katılması hiçbir sebep gösterilmeden engellendi.

K24 muhabiri daha önce resmi olarak basın toplantısına davet edilmişti.

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nu), aralarında Kurdistan24'ün de bulunduğu medya kuruluşlarına saat 15.00'te hareketin genel merkezinde basın toplantısına katılmaları için davet göndermişti.

K24 Süleymaniye muhabiri Aram Bextiyar, Yeni Nesil’in genel merkezinde bulunurken, basın toplantısının yapıldığı salona girmesi engellendi.

Abdulvahid, sürekli ifade özgürlüğünü gündeme getirmesiyle biliniyor.

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