Politika

Irak Çevre Bakanlığı: 2 bin kilometreden fazla mayınlı alan temizlenmeyi bekliyor

Açıklamada, 2 bin 100 kilometrelik mayınlı alanın temizlenmeyi beklediği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak mayın Sabah Huseyni

HABER MERKEZİ

Irak Çevre Bakanlığı, ülkedeki 6 bin 700 kilometrelik alanın 4 bin 600 kilometresinin mayınlardan temizlendiğini açıkladı.

Açıklamada, 2 bin 100 kilometrelik mayınlı alanın temizlenmeyi beklediği bildirildi.

Irak Çevre Bakanlığı Mayın İşleri Genel Müdürü Sabah Huseyni, şu ana kadar Irak'ın farklı yerlerinde 4 bin 600 kilometrelik mayınlı alanın temizlendiğini açıkladı.

Huseyni, mayınlı alanların insanların yaşamları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve kırsal alanlarda yürütülen projelerin altını çizdi.

Iraklı yetkili, “Irak'ta 1960'lı yıllardan DAİŞ'e karşı savaşa kadar çeşitli alanlarda yapılan mayınlama sonucu oluşan çevre kirliliğinin boyutu çok büyük ve mayın türlerinin çeşitliliği eşi benzeri görülmemiş düzeyde” dedi.

Mayınlı alanların yüzde 59'unu temizlediklerini kaydeden Huseyni, tüm mayınlı alanların temizlenmesi için hem İçişleri hem de Savunma Bakanlıklarındaki ilgili taraflarla koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv