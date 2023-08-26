Irak Çevre Bakanlığı: 2 bin kilometreden fazla mayınlı alan temizlenmeyi bekliyor

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Irak Çevre Bakanlığı, ülkedeki 6 bin 700 kilometrelik alanın 4 bin 600 kilometresinin mayınlardan temizlendiğini açıkladı.

Açıklamada, 2 bin 100 kilometrelik mayınlı alanın temizlenmeyi beklediği bildirildi.

Irak Çevre Bakanlığı Mayın İşleri Genel Müdürü Sabah Huseyni, şu ana kadar Irak'ın farklı yerlerinde 4 bin 600 kilometrelik mayınlı alanın temizlendiğini açıkladı.

Huseyni, mayınlı alanların insanların yaşamları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve kırsal alanlarda yürütülen projelerin altını çizdi.

Iraklı yetkili, “Irak'ta 1960'lı yıllardan DAİŞ'e karşı savaşa kadar çeşitli alanlarda yapılan mayınlama sonucu oluşan çevre kirliliğinin boyutu çok büyük ve mayın türlerinin çeşitliliği eşi benzeri görülmemiş düzeyde” dedi.

Mayınlı alanların yüzde 59'unu temizlediklerini kaydeden Huseyni, tüm mayınlı alanların temizlenmesi için hem İçişleri hem de Savunma Bakanlıklarındaki ilgili taraflarla koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.