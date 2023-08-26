MSB: Operasyonda bir asker hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Açıklama Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit Operasyonu”nda İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un, PKK’liler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, hastaneye sevk edilen Torun’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.
18 Nisan 2022’de başlatılan “Pençe-Kilit Operasyonu” Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.