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ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı

ABD'nin Boston şehrinde çıkan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığı duyuruldu.
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ABD ABD saldırı

HABER MERKEZİ

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

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