HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz. Bunun politikalarını adım adım Orta Vadeli Program'da görme imkanı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, eylülde Orta Vadeli Program'ı (OVP) ve ekimde 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıyacaklarını söyledi.

"OVP'nin üç ana ayağı var" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, para politikamızın ana çerçevesi, güncellenmiş haliyle OVP'de yer alacak. Detayları tabii Merkez Bankamızı ilgilendiriyor. İkinci husus, maliye politikamız, detaylı bir şekilde Orta Vadeli Program'da yer alacak. Oradaki temel prensibimiz de şu: Depremden kaynaklanan belli bir süreli harcamalar hariç olmak üzere bütçe açıklarımızın, milli gelire oranını Avrupa Birliği standartlarında, civarda tutmak. Bu perspektif içinde, bir taraftan gelir politikalarımızla bir taraftan da harcama politikalarımızla kamunun belli bir disiplin içinde ve uygun şartlar altında bütçesini yönetmek. Bunun detayları OVP'de kurum kurum tavanlarıyla birlikte yer almış olacak üç yıllık bir perspektifte. Diğer taraftan yapısal reformlar çok çok önemli. Biz, işte bu istişare toplantılarını bu yüzden yapıyoruz doğrusu. İş dünyasıyla, bugüne kadar işveren kesimiyle, sendikalarla, emek kesimiyle gerek memur sendikalarıyla gerek işçi sendikalarıyla görüşmelerimiz oldu. Yine TOBB'la bütün illerimizden gelen odalarla, borsalarla istişarelerimiz oldu. Yerelde yaptığımız Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da, başka illerimizde yerel düzeyde de istişare toplantılarımız oldu. Pazartesi de tarım kesimiyle ilgili yine bir istişare toplantımız var. Bütün buralardan gelen fikirleri süzerek yapısal reform gündemimizi oluşturuyoruz."

OVP ile öngörülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını, ekonominin düşmanının belirsizlik olduğunu vurgulayan Yılmaz, siyasi belirsizliklerin mayıs seçimleriyle ortadan kalktığını, OVP ile teknik anlamda da öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçeveye sahip olacaklarını kaydetti.

Yılmaz, bu çerçevede bir taraftan yatırım, istihdam, üretim, ihracat çerçevesinde kalkınma sürecini devam ettireceklerini, diğer taraftan da özellikle enflasyonla mücadeleyi kararlı şekilde sürdürerek istikrar içinde büyüyen Türkiye hedefini gerçekleştireceklerini söyledi.

Yılmaz, açıklamasının sonunda, "Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz. Bunun politikalarını adım adım Orta Vadeli Program'da görme imkanı olacak" dedi.