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Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 14'e çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.
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kürdistan Diyarbakır bismil arazi kavga

HABER MERKEZİ

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan Z.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bismil'de 15 Haziran'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 13 kişi tutuklanmıştı. (Kaynak: AA)

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