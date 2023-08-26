E-Reçetem Sistemi'nin 6 dilli uygulamasında Kürtçeye yer verilmedi

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkçe dahil 6 farklı dilde uygulamaya geçen E-Reçetem Sistemi’ne Kürtçeye yer vermedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada E-Reçetem Sistemi’ne İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça yer aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, test işlemi tamamlanan dillerin E-Reçetem Sistemi'ne eklendiğini duyurarak şunları söyledi:

"E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."