Politika

E-Reçetem Sistemi'nin 6 dilli uygulamasında Kürtçeye yer verilmedi

Türkiye’de test işlemi tamamlanan E-Reçetem Sistemi'ne eklenen dillerin içerisinde Kürtçeye yer verilmedi.
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türkiye Kürtçe E-Reçetem Sistemi ingilizce

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkçe dahil 6 farklı dilde uygulamaya geçen E-Reçetem Sistemi’ne Kürtçeye yer vermedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada E-Reçetem Sistemi’ne İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça yer aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, test işlemi tamamlanan dillerin E-Reçetem Sistemi'ne eklendiğini duyurarak şunları söyledi:

"E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

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