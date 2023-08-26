Politika

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan K24’e: Kürtler dünyadaki gelişmeleri çok iyi anlıyor

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen, “Kürtler dünya olaylarını çok iyi anlıyor, çünkü çok fazla tecrübeye sahipler" dedi.
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avrupa Tarja Halonen Finlandiya

HABER MERKEZİ

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen, “Kürtler dünya olaylarını çok iyi anlıyor, çünkü çok fazla tecrübeye sahipler. Uluslararası toplumun Kürt meselesine yardımcı olması gerekiyor” dedi.

Finlandiya'daki Kürdistan Festivali'ne katılan Halonen, "Umarım siz ve tüm Kürtler bugün dünyada yalnız olmadığınızı biliyorsunuzdur. Dünyanın bütün ülkeleri Kürtleri destekliyor" ifadelerini kullandı.

“Uluslararası toplumun Kürt meselesine yardımcı olması gerekiyor” diyen Halonen, Kürt sorununun çözümü için şahısların da kendi çabalarını gösterebileceğini söyledi.

 

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