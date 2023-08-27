Spor

Manchester United 2-0'dan geri döndü

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United evinde Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.
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dünya Manchester United Nottingham Forest Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadelenin hemen başında konuk ekip Nottingham Forest 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi ekip Manchester United karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Manchester United'ın gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Konuk ekip Nottingham Forest gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly kaydederken, Nottingham Forest'ta Joe Worrall 67. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltirken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Nottingham Forest zorlu Chelsea deplasmanına çıkacak.

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