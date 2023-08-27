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23 ABD askerini taşıyan uçak düştü

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dünya ABD askeri

HABER MERKEZİ

ABD ordusu, 23 personelini taşıyan bir askeri hava aracının Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde tatbikat sırasında düştüğüne inanıyor.

Pazar günü yerel saatle sabah 10'dan kısa süre önce acil durum servisleri, Melville Adası'nda kaza yapan bir Boeing MV-22B Osprey için olay yerine çağrıldı.

Associated Press'in aktardığına göre Kuzey Toprakları polisi, kazaya müdahale için olay yerine gittiklerini doğruladı.

Kazada henüz bir can kaydı bildirilmedi ve uçakta Avustralyalı personel olmadığına inanılıyor.

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