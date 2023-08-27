Minibüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

HABER MERKEZİ

Kaza, 07.50 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yöne ilerleyen İ.Ö. yönetimindeki servis aracı ile çarpıştı.

Kazada N.P., M.P., A.P., S.K. ile A.P. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)