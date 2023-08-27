‘Türkiye, Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihracatı için 6 şart sundu’

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Irak Parlamentosu Petrol ve Gaz Komisyonu Üyesi Sabah Subhi, Irak’ta yayımlanan Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki Türk heyetinin geçtiğimiz günlerde Bağdat ve Erbil’e yaptığı ziyaretlerde, Kürdistan Bölgesi ve Kerkük petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden yeniden ihraç edilmesi için 6 şart öne sürdüğünü söyledi.

Sabah Subhi, “Türkiye tarafı, boru hattı aracılığıyla sevk edilen petrolden varil başına 13 dolar talep etti. Ayrıca Irak hükümetinin Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı ve Ankara’dan 2018-2020 yılları için tazminat talep ettiği ikinci davayı geri çekmesini istedi” dedi.

Türk heyetinin Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatına karşılık Türk petrol şirketler için varil başına 7 dolarlık ödenek talebinde bulunduğu da talepler arasında.

Türkiye’nin Bağdat ve Erbil’deki görüşmelerde üç talep daha öne sürdüğünü belirten Subhi, müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

Sabah Subhi, Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihraç edilmesi için olumlu bir hava olduğunu ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle, petrol ihracatının yeniden başlamasının Ankara açısından kazançlı olacağını ifade etti.

Hakan Fidan başkanlığındaki Türk heyeti, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Bağdat ve Erbil’e ziyarette bulunarak, petrol konusu başta olmak üzere bir dizi başlıkla ilgili görüşmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı 25 Mart’ta durdurulmuştu. İhracatın yeniden başlaması için Erbil ile Bağdat arasında yapılan anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi günlük 400 bin varil petrolü Irak Petrol Şirketi SOMO’ya teslim edecek, buna karşılık Bağdat da Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını gönderecek.