Politika

Bin Ladin'i öldürdüğünü iddia eden eski asker gözaltına alındı

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürdüğünü ileri süren ABD'li eski asker Robert J. O'Neill, Teksas eyaletinde gözaltına alındı.
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ABD Robert J ONeill El Kaide lideri Usame bin Ladin

HABER MERKEZİ

ABD Deniz Komandosu'nda eski asker olan ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürdüğünü iddia eden Robert J. O'Neill, ABD'nin Teksas eyaletinde gözaltına alındı.

The New York Post'un aktardığına göre, 47 yaşındaki O'Neill, 23 Ağustos Çarşamba günü Frisco'da gözaltına alındı. O'Neill'ın bedensel zarar vermek ve kamusal alanda sarhoşluk ve huzuru bozma iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Frisco polisi, olayla ilgili detaylı bilgi paylaşmazken, eski asker 3 bin 500 dolar kefaletle aynı gün serbest kaldı.

ABD HÜKÜMETİ İDDİAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

O'Neill, yerel bir sigara salonunda bir podcast çekmek üzere Frisco'da bulunuyordu. Eski asker, The New York Post'un konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi. O'Neill, 2016 yılında da Montana'da alkollü bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, savcılık daha sonra soruşturma için takipsizlik kararı vermişti.

ABD ordusuna bağlı "SEAL Takım 6"nın bir üyesi olan eski asker Robert J. O'Neill, 2011 yılında yapılan gizli operasyon sırasında El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürenin kendisi olduğunu iddia etmiş, bu hikayeyi sonrasında 2017 yılında yayınladığı "The Operator" isimli anı kitabında anlatmıştı. ABD hükümeti ise şimdiye kadar bu iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama yapmadı.

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