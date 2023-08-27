Aydın Maruf: Hakan Fidan’ın ziyaretinin ardından petrol ihracatının başlaması konusunda iyimserim

İSTANBUL (K24)

İstanbul’da bulunan Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Türkiye Dışişleri Bakanlığı heyetinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyareti ve Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihraç edilmesiyle ilgili K24’e değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Maruf, Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet yürüten Türkiye firmaları ve iş insanlarıyla görüşmek üzere İstanbul’da bulunduğunu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin anacının, Ankara’yla ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu vurguladı.

İki taraf arasındaki ticari ilişkiler geliştikçe diplomatik ilişkilere de olumlu etkide bulunduğunu kaydeden Maruf, “Şu an Erbil - Ankara ilişkileri her alanda çok iyi bir düzeyde” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2007 yılında 1 milyar 400 bin dolar iken, 2022’de 15 milyar dolara çıktı.

Maruf, “Türkiye, Kürdistan Bölgesi için çok önemli, Kürdistan Bölgesi’nin de Türkiye için önemi büyük. Türkiye firmaları Kürdistan Bölgesi’nde daha fazla çalışmak istiyor. Kürdistan Bölgesi’nde, özellikle de siyaset ve güvenlik alanındaki istikrar, yabancı firmaların çalışması açısından çok önemli” diye konuştu.

Dışişleri Bakanın Hakan Fidan başkanlığındaki Türk heyeti, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Bağdat ve Erbil’e ziyarette bulunarak, petrol konusu başta olmak üzere bir dizi başlıkla ilgili görüşmelerde bulunmuştu.