Türkiye et tüketiminde Afrika ülkeleri ile aynı seviyeye geriledi

Türkiye’de marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 300 TL'ye, kuzu kuşbaşının kilogram fiyatı da 374 TL'ye çıkarken, ülkede ortalama et tüketimi de geriledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye, 37.3 kilogramlık toplam et tüketimi ile Kongo, Tacikistan, Fas gibi ülkeler ile aynı seviyelerde yer aldı.

OECD verilerine göre ise Türkiye, 2022'de dana eti ve kıyma tüketim ortalaması olan 9,9 kilogram ile üye ülkeler arasında 15'inci sıraya yerleşti. Et tüketiminde Paraguay, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkeler ise Türkiye'yi geçti.

Sektör yetkilileri dışa bağımlılığın öne çıktığı kırmızı et sektöründe çözümün küçük işletmelerin desteklenmesi ile sağlanabileceğine dikkat çekti. Sektördeki en büyük problemin kırsal kesimde yaşayan aile işletmelerinin üretimden çekilmesi olduğunu kaydeden Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasanın büyük işletmelerin elinde kalmasıyla fiyat dalgalanmaları ile arz sorunlarının yaşandığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı Our World In Data'da yer alan ve 2020 yılına ait verilere göre, Hong Kong 136.24 kilogramlık et tüketimi ile zirvede, ABD 126.74 kilogram ile ikinci, Avustralya ise 120.72 kilogram ile 3'üncü sırada yer aldı.

Fiyat açısından Türkiye'nin yarıştığı Avrupa ülkelerinden Almanya'da kişi başı tüketim 79.18 kilogram, Fransa'da 70.20 kilogram, Yunanistan'da ise 73.87 kilogramda. OECD verilerine göre Türkiye ise 2022'de dana eti ve kıyma tüketim ortalaması olan 9.9 kilogram olarak tahmin edildi.