KDP’li yetkili: Bağdat anlaşmalara uymadı ancak umutsuz da değiliz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi ve KDP Duhok Örgütü Sorumlusu Piştiwan Sadık, partisinin, Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) ilişkileri hakkında, “KDP ile KYB arasındaki sorunlar büyük sorunlar değildir, çözülebilecek niteliktedirler. Siyasette, siyasi ilişkilerde bu tür iniş çıkışlar vardır” dedi.

KDP’nin, Kürdistan’daki birlik ve beraberliğin siyasi sürece ve Kürdistan halkının meşru davasına hizmet ettiğine inandığını vurgulayan Sadık, “Anayasal haklarımızı birlik ve beraberlikle alabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

ERBİL - BAĞDAT İLİŞKİLERİ

Piştiwan Sadık, “Irak hükümeti nezdinde, anayasanın uygulanması hususunda bir vazgeçiş olduğunu görüyoruz. Kültürel ortaklık, birliktelik ve anlaşmalara uyma da zayıf ancak bu son bulduğu anlamına gelmiyor. KDP ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak sorunların diyalog yoluyla çözüleceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Irak hükümetine karşı üstüne düşeni yaptığını belirten Piştiwan Sadık, “Eskiden birçok kişi, özellikle de içerden bazı kişiler Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat’a petrol teslim etmediğini, bu yüzden de Irak hükümetinin anlaşmalara uymadığını söylerdi. Kürdistan Bölgesi şu an üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir” dedi.

“Kürdistan Bölgesi halkının geçimi ve maaşı hiçbir konuyla karıştırılamaz diyen Sadık, şunları söyledi:

“Maaş konusunun her ay direkt yerine getirilmesi gerekiyor. Son üç ayda gördüğümüz ise maaş konusunun, vatandaşların mali haklarının, 140. Madde ile diğer bazı hususların gerektiği şekilde uygulanmadığıdır. Ancak umutsuz da değiliz, sorunların diyalog yoluyla çözmeye devam edeceğiz.

Kürdistan Bölgesi artık geriye doğru gitmez. Statüsü her açıdan bir realitedir ve hepimizi de onu koruması gerekiyor.”