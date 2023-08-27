Politika

Rusya Soruşturma Komitesi, Wagner lideri Prigojin'in öldüğünü teyit etti

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğunu teyit etti.
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dünya Rusya Yevgeni Prigojin ölüm Wagner Grubu

HABER MERKEZİ

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testler tamamlandı.

Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu bilgisi verildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeniu Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova’dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

Uçakta ölen Dmitriy Utkin’in, Prigojin’in ardından Wagner’in en önemli ismi olduğu belirtiliyor.

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