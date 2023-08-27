Türkiye’den Suriye’nin kuzeyi ve Rojava’da Türkçeleştirme faaliyetleri

HABER MERKEZİ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2020 yılında açılan Azez temsilciğinden sonra ikinci olarak El Bab şehrinde de temsilcilik açtı.

Üçüncü şubesi Pazartesi günü Cerablus’ta faaliyete geçerken, dördüncü temsilcilik ise önümüzdeki Salı günü Afrin’de açılacak.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Cuma günü El Bab'daki kültür merkezinin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Savaşın ve kanın hakim olduğu bir coğrafyaya Türkiye tertemiz fidanlar ekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu bölgeyi yeşertmek ve yaşatmak için buradayız. El Bab'da 2 binden fazla kişiye Türkçe öğretiyoruz. Temel amacımız ilk etapta bölge genelindeki 300 bin çocuğa Türkçe öğretmek.”

Bazı aktivistler ve gözlemciler, Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıldönümünde bu bölgede “Türkçe seferberliği” başlatılmasına ilişkin yorumda bulunarak, Ankara’nın “sistematik Türkleştirme politikaları” çerçevesinde hiçbir çabadan kaçınmadığını vurguladı.

Bölgedeki sağlık, eğitim, posta, döviz alım satımı, elektrik, su ve telefon hizmetleri Türkiye yetkili ve çalışanları tarafından yürütülüyor.

Bu bölgelerde Suriye Lirası yerine Türk Lirası kullanılıyor ve Suriye’nin kuzeyindeki okullarda Türkçe müfredat uygulanmaya başlandı. (Kaynak: Şarkul Avsat)