Politika

Rusya: Kiev bölgesindeki havalimanını uzun menzilli silahlarla vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Kiev bölgesindeki havalimanını uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vurduğunu açıkladı.
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Foto: AP
Foto: AP
dünya Rusya Ukrayna Kiev saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

“Dün gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Pinçuki yerleşimi yakınındaki havalimanını yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vurdu” diyen Konaşenkov, saldırının hedefine ulaştığını, “belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu” ifade etti.

“BİR GÜNDE 20’DEN FAZLA SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ”

Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna ordusunun Kupyansk, Zaporojye, Krasnıy Liman ve Donetsk yönlerindeki 21 saldırısını püskürttüğü bilgisini verdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Su-25 savaş jetini ve bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü de sözlerine ekledi.

 

 

 

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