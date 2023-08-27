Spor

Manchester City 3’te 3 yaptı

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek çıktığı 3 maçı da kazanmış oldu.
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HABER MERKEZİ

Premier Lig'de Manchester City sezonun 3. lig maçında Sheffiled United'a konuk oldu. Burnley ve Newcastle United'ı yenen City, Sheffiled karşısında da kaza yaşamadı.

Gök mavililerde Erling Haaland, 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Norveçli golcü 63. dakikada kaleciyi mağlup ederek Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi.

85'te Jayden Bogle, Ederson'u avlayarak skora denge getirdi. Konuk takımda Rodri 89'da takımını yeniden öne geçirdi. Mücadele City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Manchester temsilcisi puanını 9 yaparken, Sheffield United ise 3 maç sonunda puanla tanışamadı.

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