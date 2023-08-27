Politika

Zelenskiy: Ukrayna için şimdiden güçlü bir eylül hazırlamaya başladık

Eylül ayında yeni askeri yardım paketleri beklediklerini belirten Ukrayna lideri Zelenskiy, “Ukrayna için şimdiden güçlü bir eylül hazırlamaya başladık” dedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy askeri yardımlar Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda eylül ayında Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketlerinin tahsis edilmesini beklediğini ifade etti.

“Ukrayna için şimdiden güçlü bir eylül hazırlamaya başladık” diyen Zelenskiy, şöyle devam etti:

“Uluslararası aktivitelerimiz bu haftalardakinden daha az olmayacak. Birincisi savunmamızdır, Ukraynalı askerler için yeni savunma paketleridir. Topçu silahları, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve füzeler, mayın temizleme teçhizatı. Ortaklardan her biri ihtiyaçlarımız konusunda bilgilendirildi, kararları bekliyoruz.”

Ukrayna için güvenlik garantilerine farklı ülkelerin dahil edilmesine yönelik müzakerelerin de planlandığına dikkat çeken Zelenskiy, “Ukrayna'nın uluslararası etkinliklere, özellikle de BM Genel Kurulu oturumuna katılımını hazırlıyoruz. Birinci hanımefendiler ve beyefendilerin bir sonraki zirvesi ile Ukrayna'nın ‘yumuşak gücünü’ inşa ediyoruz. Dünyanın gıda güvenliği değişmeyen önceliktir. Hafta içi bu konularla ilgili birkaç toplantı olacak” ifadelerini kullandı.

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