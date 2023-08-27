Politika

Sezgin Tanrıkulu’ndan Fahrettin Koca’ya E-Reçetem tepkisi: Kürtçe neden yok?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Koca'ya E-Reçetem sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçenin olmaması nedeniyle tepki gösterdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye sezgin tanrıkulu E-Reçetem Kürtçe tepki

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçete Sistemi’ne İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcayı ekleyip Kürtçeyi dışarıda bırakması eleştirilere neden oldu.

HDP'nin "Sayın Fahrettin Koca hiç değilse sen diline sahip çıksaydın" açıklamasının ardından bir tepki de CHP'den geldi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin tweetini alıntılayıp şu mesajı paylaştı:

"Milyonlarca yurttaşımızın ana dili olan #Kürtçe’nin E-REÇETEM sistemine eklenmemiş olması kabul edilemez. Bu durum yurttaşlarımızın sağlık hizmeti almalarında ana dillerinden kaynaklı sorunları görmezden gelmektir. Rusça’nın Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?"

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv