Sezgin Tanrıkulu’ndan Fahrettin Koca’ya E-Reçetem tepkisi: Kürtçe neden yok?

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçete Sistemi’ne İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcayı ekleyip Kürtçeyi dışarıda bırakması eleştirilere neden oldu.

HDP'nin "Sayın Fahrettin Koca hiç değilse sen diline sahip çıksaydın" açıklamasının ardından bir tepki de CHP'den geldi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin tweetini alıntılayıp şu mesajı paylaştı:

"Milyonlarca yurttaşımızın ana dili olan #Kürtçe’nin E-REÇETEM sistemine eklenmemiş olması kabul edilemez. Bu durum yurttaşlarımızın sağlık hizmeti almalarında ana dillerinden kaynaklı sorunları görmezden gelmektir. Rusça’nın Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?"