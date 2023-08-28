Libya Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşı ile görüştüğü için açığa alındı

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alıp hakkında soruşturma başlattı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin açıkladığı 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Kararnamede Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağı duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı vurgulanmıştı.

LİBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR

Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak.

Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesi, Zaviye ve Beni Velid kentlerinde protestolar düzenlenmiş, Beni Velid'te İsrail bayrağı yakılmıştı.