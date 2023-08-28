Politika

Suudi Arabistan, Körfez'deki iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldı

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinin, Körfez'in güvenliğinden sorumlu iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldığı belirtildi.
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HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Korucu Kuvvetler Komutanlığının yönetimini İngiliz Donanması'ndan, Birleşik Görev Gücü 152 Komutanlığının yönetimini de Bahreyn Kraliyet Donanma Kuvvetlerinden teslim aldı.

Devir teslim töreni, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu Deniz Destek Üssü'nde yapıldı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Komutanı Amiral Charles Cooper, törende yaptığı konuşmada, Birleşik Görev Gücü 152'nin bölgede barışın korunması ve deniz seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasındaki oynadığı rolün önemini vurguladı.

Cooper, Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Gücü'nün uluslararası ortak birçok operasyondaki profesyonel başarılarından övgüyle söz etti.

Öte yandan, törende söz alan Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nden Deniz Albay Asım el-Ömeri, bağlı bulunduğu deniz kuvvetlerinin kendilerine verilen görevi tam bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Korucu Kuvvetleri Komutanlığı, deniz ticareti seyrüsefer hatlarının kontrolü, kuvvetlere bağlı ticari gemilere koruma sağlama ve denizlerde seyrüsefer güvenliğini tehdit eden faaliyetleri kollayan ülkelere karşı caydırıcı güç olarak görevlerde bulunuyor.

Birleşik Görev Gücü 152, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu bünyesinde, Körfez'de deniz güvenliği, uluslararası sularda altyapının korunması ve yasadışı faaliyetler ve terör tehditlerine karşı mücadele amaçlı görev yapıyor.

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