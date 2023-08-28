Antep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Kaza, Antep-Kilis karayolu Halep Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Kilis istikametinden Antep istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile tam tersi yönde seyir halinde olan Necdet Y. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından yardımına koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu 79 DE 727 plakalı aracın sürücüsü Necdet Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümmet Ç'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: İHA)