Politika

Ukrayna'dan Moskova ve Bryansk bölgelerine saldırı girişimi

Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve Bryansk bölgelerine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Kiev Rusya Moskova saldırı iha

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, "2 İHA, hava savunma sistemince Bryansk bölgesi hava sahasında düşürüldü" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da bugün 04.30 sularında Ukrayna'nın Moskova'ya saldırı girişiminin engellendiği, bir İHA'nın Moskova bölgesinin Lyubertsı kentinin hava sahasında imha edildiği bilgisi verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova yönünde uçan İHA'nın Lyubertsı'da düşürülmesi sonucunda ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, olay yerinde acil servislerin çalıştığını belirtti.

Öte yandan, Tass Haber Ajansı'nın havacılık servislerine dayandırdığı haberine göre, gece saatlerinde Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havalimanları, kalkış ve inişleri geçici olarak askıya aldıktan yaklaşık 1 saat sonra faaliyetlerine yeniden başladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv