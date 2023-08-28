Iraklı parlamenter: Silahlı gruplar Şengal’de Irak hükümetinin planını bozdu

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Basına açıklamalarda bulunan Irak Parlamentosu Ninova Milletvekili Ali Metyuti, yüzlerce ailenin Şengal’e dönmek için talebini ilettiğini ancak Şengal’de kontrolü elinde bulunduran silahlı grupların bu ailelere engel olduğunu belirtti.

Metyuti, Arap ve Ezidi göçmenlerin evlerine dönebilmesi için Irak hükümetinden, söz konusu silahlı grupların iktidarına son vermesini istedi.

Daha önce Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri de yasa dışı silahlı grupların, Ezidi Kürtlerin Şengal’e dönüşlerine engel olduğunu bildirmişti.

Yaklaşık üç yıl önce Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında, Şengal’in durumunun normalleştirilmesi için bir anlaşma imzalanmıştı ancak anlaşma halen uygulanmadı.

Ekim 2020’de yapılan Şengal Anlaşması, şu 6 maddeden oluşuyor:

1- Yeni bir kaymakamın seçilecek

2- Güvenlik dosyasına Irak hükümeti bakacak

3- Şengal halkı ve göçmenlerden 2500 kişilik bir güç oluşturulacak

4- PKK ve ona bağlı grupların bölgedeki varlığına son verilecek

5- Yeni kurulacak güçte PKK’yle ilintili hiç kimse yer almayacak

6- Erbil ve Bağdat, Şengal’in inşası ve yönetimi için işbirliği yapacak