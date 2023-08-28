DSG ile Deyr ez-Zor Askeri Konseyi arasında kriz: Konsey komutanı tutuklandı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada DSG’nin, Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı “Ebu Xewla” ismiyle tanınan Ahmed El Xebil ve birkaç konsey üyesini Haseke’nin Giweran Mahallesi ve Sina Cezaevi yakınlarında tutukladığı belirtildi.

SOHR’a göre Ahmed El Xebil, DSG dışında bin kişilik bir askeri güç oluşturma suçlamasıyla tutuklandı.

Açıklamada Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı ve diğer konsey üyelerine yönelik operasyon ve çıkan çatışmalardan sonra Sina Cezaevi’ndeki tutukluların isyan ettiği ve asayiş güçlerinin iki saat sonra kontrolü sağladığı bilgisine yer verildi.

Asayiş güçlerinin Xişman Mahallesi’nde bir grup Deyr ez-Zor Askeri Konseyi üyesi ve birkaç kişiye yönelik ablukasının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanlarından Celal El-Xebil, Ebu Xewla’nın bir an önce serbest bırakılması için Uluslararası Koalisyon’a olaya müdahale etme ve kendi aşiretine (El-Agidat) de DSG’nin Deyr ez-Zor’daki mevzilerini ablukaya alma çağrısında bulundu.

DSG’ye bağlı bir askeri gücün Rakka’dan Deyr ez-Zor kırsalına gönderildiği belirtilirken DSG, Deyr ez-Zor kırsalında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Söz konusu hamleler Deyr ez-Zor kırsalına askeri müdahaleye hazırlık olarak yorumlandı.

DSG ve Uluslararası Koalisyon’un, sorunun çözümü için yakın bir zamanda Deyr ez-Zor’daki aşiret liderleri ve bölgedeki akil adamlarla bir toplantı yapacağı belirtildi.