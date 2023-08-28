Fazıl Mirani: Kürdistan petrolünün ihracatının durdurulmasının kazananı yok

ERBİL (K24)

Irak’ta yayın yapan “Ez-Zaman” gazetesine konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Yönetim Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani, Kürdistan petrolünün ihracatının durdurulmasına sebep olan siyasi kararın, hiçbir ulusal ve uluslararası tarafın kazanan olmadığını vurguladı.

Fazıl Mirani, Paris’teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararından sadece Kürdistan Bölgesi’nin değil, Irak ve petrol piyasasının da bu karardan zarar gördüğünü belirtti.

Mirani, “Yönetimdeki yanlış zihniyetin değişmemesi ve parti çıkarlarının kamu çıkarlarından önce getirilmesi bizim hatamız değil. Bu eski konularda, özellikle de Baas rejiminin değişmesinden sonra ortaya çıktı. Yani eski zihniyet, 2003 sonrası dönemle ilişkisini kesmiş değil” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı 25 Mart’ta durdurulmuştu. İhracatın yeniden başlaması için Erbil ile Bağdat arasında yapılan anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi günlük 400 bin varil petrolü Irak Petrol Şirketi SOMO’ya teslim edecek, buna karşılık Bağdat da Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını gönderecek.