ABD başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi petrolü bizim için önemli bir konu

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Mark Straw, Elektrik Bakanı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed Salih ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi’ndeki elektrik sektörü ve petrol konusu ele alındı.

Açıklamada, “ABD başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi petrolü konusunun, ülkesi açısından önemli bir konu olduğunu belirterek, Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, petrol ve gaz yasa tasarını hazırlayıp onaylaması temennisinde bulundu” denildi.

ABD Başkonsolosu Straw’un, Elektrik Bakanlığı’nın elektrik üretiminde güneş enerjisinden yararlanılmasını önemli bir adım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

ABD Erbil Başkonsolosluğu’nun X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda da görüşmede, enerji ve özellikle yenilenebilir enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldığı belirtildi.

A good conversation with Minister of Electricity / Acting Minister of Natural Resources Kamal Mohammad Salih Khalil. We discussed areas to expand cooperation on energy, particularly renewables, in support of a resilient #Kurdistan_Region in #Iraq. An honor to meet you, Minister! pic.twitter.com/9TfhwL8Eh4