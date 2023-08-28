Politika

ABD başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi petrolü bizim için önemli bir konu

ABD’nin Erbil Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi petrolü konusunun, ülkesi açısından önemli bir konu olduğunu vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan ABD Erbil Başkonsolosluğu Kürdistan Bölgesi Petrol

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Mark Straw, Elektrik Bakanı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed Salih ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi’ndeki elektrik sektörü ve petrol konusu ele alındı.

Açıklamada, “ABD başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi petrolü konusunun, ülkesi açısından önemli bir konu olduğunu belirterek, Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, petrol ve gaz yasa tasarını hazırlayıp onaylaması temennisinde bulundu” denildi.

ABD Başkonsolosu Straw’un, Elektrik Bakanlığı’nın elektrik üretiminde güneş enerjisinden yararlanılmasını önemli bir adım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

ABD Erbil Başkonsolosluğu’nun X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda da görüşmede, enerji ve özellikle yenilenebilir enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldığı belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv