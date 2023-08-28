Başkan Barzani: Piskopos Reban’ın Kürdistan halkının meşru davasına önemli bir desteği vardı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, 74 yaşında yaşamını yitiren eski Duhok Keldani Kilisesi Piskoposu Reban Elqes için bir taziye mesajı yayımladı.

Elqes’in ailesi, yakınları, Kürdistan ve dünya Hristiyanlarına başsağlığı dileğinde bulunan Başkan Barzani, “Acınızı paylaşıyorum” mesajı verdi.

Başkan Barzani, “Merhum Piskopos Reban Elqes’in, dinler ve uluslar arasında birlikte yaşam kültürünün yaygınlaşması ve Kürdistan halkının meşru davasına destekte belirgin bir rolü vardı” ifadesini kullandı.

Başkan Barzani Elqes’e Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Amedi ilçesinin Kanê köyünden olan Reban Elqes, bir süredir Duhok’taki Azadi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Elqes’in naaşı yarın köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.