Politika

Başkan Barzani: Piskopos Reban’ın Kürdistan halkının meşru davasına önemli bir desteği vardı

Başkan Barzani, yaşamını yitiren Piskopos Reban Elqes’in, Kürdistan halkının davasına destek konusunda belirgin bir rolü olduğunu vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, 74 yaşında yaşamını yitiren eski Duhok Keldani Kilisesi Piskoposu Reban Elqes için bir taziye mesajı yayımladı.

Elqes’in ailesi, yakınları, Kürdistan ve dünya Hristiyanlarına başsağlığı dileğinde bulunan Başkan Barzani, “Acınızı paylaşıyorum” mesajı verdi.

Başkan Barzani, “Merhum Piskopos Reban Elqes’in, dinler ve uluslar arasında birlikte yaşam kültürünün yaygınlaşması ve Kürdistan halkının meşru davasına destekte belirgin bir rolü vardı” ifadesini kullandı.

Başkan Barzani Elqes’e Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Amedi ilçesinin Kanê köyünden olan Reban Elqes, bir süredir Duhok’taki Azadi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Elqes’in naaşı yarın köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv