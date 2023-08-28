ABD Kongresi üyeleri Türkiye sınırından Suriye’ye geçti

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi’nin üç Cumhuriyetçi üyesi, Suriye’nin kuzeyindeki muhalif grupların kontrolündeki bölgeleri ziyaret etti,

6 yıl sonra ilk kez ABD Kongre üyeleri Suriye’ye gitmiş olurken, Esad hükümetiyle ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olunduğu mesajı verildi.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre ABD Temsilciler Meclisi üyeleri French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald dün sabah (27 Ağustos) erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek Halep’e gitti.

Bir saat süren ziyarette Kongre üyeleri, ABD Kongresi’nin muhalefete verdiği desteğin sürdüğünü ifade etti. Kongre üyelerinin Suriyeli muhalif liderler, sivil toplum kuruluşları ve iç savaş yüzünden yerlerinden edilenlerle görüştüğü de belirtildi.

ABD’den Suriye’ye bilinen son ziyaret, 2017 yılında Senatör John McCain’in Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan askerlerini ziyareti sırasındaydı.

McCain daha önce de Suriye’yi ziyaret etmiş ve muhalefet liderleriyle görüşmüştü. Aynı yıl Demokrat Senatör Tulsi Gabbard, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek Beşar Esad ile görüşmüştü. Bu görüşme, o dönemde çok eleştirilmişti. İç savaştan bu yana ABD hükümeti muhalefeti destekliyor ve Esad hükümetine yaptırım uyguluyor.

Son aylarda bazı Ortadoğu ülkeleri Beşar Esad liderliğindeki Suriye hükümeti ile ilişkileri normalleştirmeye başladı. Örneğin mayıs ayında Suriye, Arap Birliği’ne uzunca bir aranın ardından geri döndü.

Türkiye’de de cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Suriye ile normalleşme her gün konuşulan konulardan biriydi. İki ülke arasında savunma ve dışişleri bakanları seviyesinde görüşmeler gerçekleşse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beşar Esad aynı masaya oturmadı. Bu görüşmenin ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.