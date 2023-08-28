Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından 'vize krizi' açıklaması

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NTV'nin yayınına katılan Kılıç, sanatçılar ve öğrenciler dahil pek çok kesimin vize sorunu yaşadığına dikkat çekerek, "Bunların doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Gördüğüm, bazı ülkeler bunu anlamış vaziyette. Onlar da birtakım hazırlıklar içinde, ümit ediyorum ki yakın zamanda hissedilmeye başlanacaktır" diye konuştu.

Kılıç, NTV'ye katıldığı yayında şunları kaydetti:

"Vize konusun ikiye ayırmamız gerekiyor. Vizelerin verilmesi konusundaki süreçte yaşanan aksatlık, ki bunun için bazı adımlar atılmaya başladı. Özellikle; Almanya, Fransa, İtalya gibi AB'nin büyük ülkeleri başı çekiyorlar. Konuların nerede takıldığıyla ilgili çalışmalar var.

Genel anlamda vizelerde yaşanan tıkanıklığın giderilmesiyle ilgili ciddi manada çalışmalar var. Burada bizim de gördüğümüz, diğer ülkelerin de gördüğü bazı bulgular var. Bu sürecin hızlanması ve rahatlaması için çalışıyoruz.

Covid sonrası sıkışma, yoğunluk yaşandı, bu sadece Türkiye ile ilgili olmadı. Vizeye tabi olan ülkelerde ciddi sıkıntılar vardı, bu yavaş yavaş gevşemeye başladı.

Ama bazı ülkelerle ilgili konuları bize rakamlarla, istatistikle açıklayamaz. Kimse buna inanmıyor artık. Bazı kesimler var ki, sanatçılar, avukatlar, farklı noktalarda devlete hizmet eden insanlar, öğrenciler, bunların doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Gördüğüm, bazı ülkeler bunu anlamış vaziyette. Onlar da birtakım hazırlıklar içinde, ümit ediyorum ki yakın zamanda hissedilmeye başlanacaktır.

Vize liberalizasyonu ile ilgili bizim de atmamız gereken hukuki ve kanuni adımlar tabii, onları karşılıklı olarak görüşürüz.

AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak buzdolabında olan bir süreç var. Bunu bir buzluktan çıkaralım da bize düşen nedir, AB'ye düşen nedir, ne yapabiliriz bunların üzerinden çalışmaya başladık. AB'ye tam üyelik müzakerecisi olan bir Türkiye olduğunu hatırlamak gerekiyordu belki bazıları açısından, bunu hatırlatıyoruz. Son 3 - 4 yıldır nerede tıkanıldı, nasıl açabiliriz, bunun karşılıklı görüşülmesi gerekiyor. Karşılıklı olarak atılması gereken adımlar var."