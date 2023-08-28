Uzaya çıkan ilk Kürt astronot: Moghbeli ekibin liderliğini yapıyor

ERBİL (K24)

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından 26 Ağustos'ta uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, 1 gün süren yolculuğun ardından hedefine vardı.

NASA'dan Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Yasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Daha önce düzenlenen Space X misyonları arasında en karma uluslu ekibin, mart ayından bu yana yaklaşık 190 gündür istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.

Astronotların istasyonda geçirdikleri zaman içerisinde, insanlı misyonlarda bakteri ve mantar yayılma riskini, mikroorganizmaların istasyondan vakumla uzaya atılmasını, istasyonda kullanılan suyun geri dönüşümünü iyileştirme yöntemlerini ve astronotların uykudayken beyin dalgalarının düşük yerçekimli ortamda değişimini araştırması planlanıyor.

"Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.27'de fırlatılmıştı.

YASMIN MOGHBELI

24 Haziran 1983’te Almanya’da mülteci bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Mahabadlı Yasmin Moghbeli, ailesiyle birlikte ABD’nin New York kentine taşındı.

Kürt astronot, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri alanında lisans derecesine sahip. Ayrıca 2005’te ABD Donanması'nda subay oldu ve havacılık eğitimi aldı.

Ardından ABD Donanması'nın 150 askeri görevine katıldı ve daha sonra havacılık mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2017 yılında NASA'nın Astronot Grubu 22'ye üye olarak atandı ve iki yıl eğitim aldı.