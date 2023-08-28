Politika

Macron: BRICS’in genişlemesi dünyanın parçalanması riskini taşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BRICS’in genişlemesinde ‘aşırı Batılı’ olan mevcut dünya düzenine alternatif oluşturma riskini gördüğünü belirtti.
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avrupa Emmanuel Macron BRICS Fransa

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BRICS’in genişlemesinde ‘aşırı Batılı’ olan mevcut dünya düzenine alternatif oluşturma riskini gördüğünü belirtti.

Yunan elçilerle yıllık toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “BRICS’in genişlemesi, aşırı Batılı olarak görülen dünya düzenine alternatif oluşturma niyetini gösteriyor. Bütün bunlar, uluslararası hukuku ve uluslararası ticaret alanında kabul edilen düzeni ihlal eden Çin ile ABD arasındaki çatışma bağlamında oluyor” ifadesini kullandı.

Macron’un sözlerine göre, bu genişleme, “dünyanın parçalanması” riskini oluşturuyor. Bu riskin önlenmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, bu nedenle tüm ortaklarla konuşma niyetinde olduklarını kaydetti.

 

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