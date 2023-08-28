Irak Federal Mahkemesi’nden Kerkük’teki Kürtler aleyhine karar

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Irak Federal Mahkemesi, Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki Kürtlerin çıkarına aykırı bir karar daha yayınladı.

Irak Federal Mahkemesi, Irak'taki seçimlere ilişkin 2023 tarihli 4 sayılı yasanın bazı madde ve hükümlerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, yetkili siyasi partilerin genel merkezlerinin açılmasını veya faaliyetlerini engelleyenlerin cezalandırılmasını düzenleyen 37. maddenin ikinci fıkrasının anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

Federal Mahkeme tarafından anayasaya aykırı olduğuna hükmedilen maddelerden birinin 12 sayılı yasanın 37'nci maddesinin ikinci fıkrasını değiştiren kanunun 14'üncü maddesi olduğu ifade edildi.

Yasada, "Siyasi partilerin genel merkezlerini açmalarına ve seçim faaliyetlerini yürütmelerine engel olan kişi, en az bir yıl hapis cezasına çarptırılacaktır” ibaresi yer alıyor.

Öte yandan K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük'teki yetkililerinden Saman Reşid, “Federal Mahkeme'nin bugünkü kararları, Kerkük'teki KDP karargâhının devri ve boşaltılmasına karşı Kerkük'te yaşananların önünü açıyor” dedi.

Reşid, değiştirilen seçim kanunuyla bileşenlerin Irak Parlamentosu’daki sandalyesinin Haşdi Şabi'ye yakın güçler tarafından ele geçirilmesi girişiminin görüldüğünü bildirdi.

27 Mart 2023'te Irak Parlamentosu, 2018 tarihli 12 sayılı Irak Parlamentosu ve il meclisi seçim kanununda yapılan değişikliği kabul etmişti.