Politika

E-Reçetem’e Kürtçe eklenmemesi: Fahrettin Koca’dan açıklama

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir” dedi.
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türkiye Sağlık Bakanlığı  E-Reçetem Kürtçe Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçete Sistemi’ne İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcayı ekleyip Kürtçeyi dışarıda bırakması eleştirilere neden oldu.

Fahrettin Koca, gelen eleştiriler üzerine X’ten açıklama yaptı.

Koca, “E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor.”

Fahrettin Koca, “Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir” dedi.

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