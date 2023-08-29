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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: Bir öğretim görevlisi öldü

ABD'nin North Carolina Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti.
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ABD ABD silahlı saldırı North Carolina Üniversitesi

HABER MERKEZİ

Polis yetkilileri basın toplantısında, Chapel Hill kampüsündeki olayda ismi açıklanmayan bir öğretim görevlisinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Saldırganın olaydan yaklaşık 3 saat sonra gözaltına alındığını kaydeden yetkililer, zanlının kimliği ve saldırı sebebi hakkında ise bilgi vermedi.

Yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

ABD'nin North Carolina Üniversitesi'nde dün kampüste "silahlı ve tehlikeli bir kişi" bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

Polis, geniş güvenlik önlemleri altında üniversiteye giriş ve çıkışları kapatarak, saatlerce şüpheliyi aramıştı.

Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesinde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor.

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